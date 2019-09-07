Koza Tekstil, yeni eğitim yılı hazırlıklarının yapıldığı bu günlerde okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler ve velilere yönelik giyim reyonlarını ön plana çıkardı.
Eşofman takımları mevsimlik çocuk gurupları ve 4-16 yaş tüm çocuk grupları Koza Teksti'in reyonlarında sizleri bekliyor.
Koza Tekstil'in 7 katlı mağazasına yada ITKM karşısındaki şubesine uğrayabilir fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Koza Tekstil, 2019- 2020 yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize öğrencilerimize ,velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor.