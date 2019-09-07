KOZA TEKSTİL OKUL SEZONUNU AÇTI

































































yeni eğitim yılı hazırlıklarının yapıldığı bu günlerdeihtiyaçlarını karşılamak isteyen öğrenciler ve velilere yönelik giyimön plana çıkardı.Koza Tekstil'in 7 katlı mağazasına yada ITKM karşısındaki şubesine uğrayabilir fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.Koza Tekstil, 2019- 2020 yeni eğitim-öğretim yılının öğretmenlerimize öğrencilerimize ,velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor.