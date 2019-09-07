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Bu pazarda her şey organik

"Herkesi organik pazarımıza bekliyoruz"













































































Isparta'da kurulan ve tamamen organik ürünlerin satıldığı Köylü pazarı, vatandaşların ilgisini çekiyor.Tamamen organik ev yapımı ve tarla ürünlerin bulunduğu pazar yerinde ürünler müşterilerin beğenisine sunuluyor. Pazar esnafı,tüm ürünlerin organik olduğunu ifade etti. Satışlarımız Allah'a şükür iyi dediler.Isparta'da ''Yöresel Ürünler Pazarı'' veya diğer bir ifadeyle 'Köylü Pazarı tabiri aslında yeni bir tabir değil. Tabi her dönem her ortamda köylülerimizin kendi yetiştirdikleri ürünleri sattığı pazar olarak ifade edilir. BuraSI aynı zamanda hem köylü pazarı hem de köyde vatandaşların doğal kendi organik ürünlerini yetiştirdikleri ürünleri sattıkları yer olması sebebiyle hem organik pazar hem de köylü pazarı olarak ifade edilebilir.Tamamen köylerde yaşayan köylerde kendi bahçesinde üretimini yapan hemşehrilerimizin kendi ürünlerini ürettikleri ve pazarladıkları köylü pazarı sakinleri;''Dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz: Bu günün çevre sorunları, sağlık sorunlarının yaşandığı bugünün dünyasında insanlarımızın daha güzel ürünler, daha kaliteli ürünler ilacın az olduğu kimyasal ürünlerin az olduğu bir ortamda daha güvenilir ürünler tüketilmesi için bütün dostlarımızı, bütün hemşehrilerimizi organik ürünlerin satıldığı köylü vatandaşlarımız kendi doğal yetiştirerek ürünlerini sattığı pazarımıza bekliyoruz" diye konuştu.