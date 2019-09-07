TED ISPARTA KOLEJİ'NDEN GÖRKEMLİ BİR AÇILIŞ

YENİ HAYALLER İÇİN TED ANASIFI KAPILARINI ARALADI

TED Isparta Koleji görkemli açılışıyla birinci sınıf öğrencileri velileri ve öğretmenleri eşliğinde yeni bir eğitim öğretim yılına daha kapılarını açtı. Açılışımız, öğrencilerimizin dileklerinin yazılı olduğu uçan balonları gökyüzüne bırakarak başladı. Ardından öğrencilerimiz ve öğretmenleri sınıflarına geçtiler. Derslerimiz İngilizce , beden eğitimi, görsel sanatlar dersi ve müzik dersleri eşliğinde devam etti. 3-4-5 Eylül tarihlerinde devam edecek olan birinci sınıflara yönelik oryantasyon programının ilk günü mutluluk ve başarı ile tamamlandı.2019 2020 eğitim öğretim döneminde TED anasınıfı kapılarını yeni hayaller ve hayatlar için araladı 2-5 tarihleri arasında gerçekleşecek olan uyum haftası “macera “teması ile hayat buluyor ilk gününden salkım saçak ormanında masal ve beceri atölyelerinde eğlenen çocuklar ve veliler ertesi günü heyecanla bekliyor çocuk dostu felsefesi ile TED ana sınıfları dinamik ve alanında uzman kadrosu ile bu yıla macera dolu bir başlangıç yaptı.