KALİTELİ VE UYGUN FİYATLI ARAÇ GEREÇLER GÖRDÜNMÜ AVM'DE

Kurban Bayramı yaklaşırken Gördünmü AVM sizlere mutfakta ve kurban etini işlemek için ihtiyacınız olabilecek tüm araç gereçleri satışa sundu.



Sürmene el dövmesi yöresel bıçak çeşitleri,et dövmek için tahta tokmak , demir et dövgeci, buzdolabı poşeti, mangal araç gereçlerini ve çeşitli boylarda konserve kavanozları ve kapaklarını uygun fiyatlara Gördünmü AVM reyonlarından bulabilirsiniz.

TEMİZLİK ÜRÜNÜ REYONU

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Bayram öncesi evininiz mis gibi koksun, tertemiz ve hijyen olsun...!Yüzey temizleyici,banyo,fayans temizleyiciler,sıvı sabun,temizlik bezi,vileda,çek-pas,oda spreyi,peçeteler ve temizlik için gerekli tüm malzemeleri yine uygun fiyatlara Gördünmü AVM’de...