Köy Muhtarından örnek davranış

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Sorkuncak Köyü Muhtarı İbrahim Eroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e başlattığı ‘Zeytindalı Harekatı’nın beşinci gününde Muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfına bağışladı.Afrin’e düzenlenen ‘Zeytindalı Harekatı’nın beşinci gününde, Sorkuncak Köyü Muhtarı İbrahim Eroğlu, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş’ı ziyaret ederek muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfına bağışladığını açıkladı. Eroğlu, “Afrin’e düzenlenen operasyonu gönülden, yürükten destekliyorum. 1 aylık muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı’na yatırdım. Maddi bir değer olarak değil, gönül desteği olarak yatırdım. Dualarımız Kahraman Mehmetçiklerimizle İnşallah burunları dahi kanamadan ana ocaklarına dönerler” dedi.Kaymakam Abdullah Akdaş ise, Sorkuncak Köyü Muhtarı İbrahim Eroğlu’nun bu anlamlı davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.ISPARTA (İHA)-