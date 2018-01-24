Isparta'da Başarılı Bir Organ Nakli Daha...

SDÜ'den Bir Başarılı Organ Nakli Daha

Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bir hastaya daha umut ışığı oldu.

Karaciğerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle SDÜ Hastanesine başvuran Hüseyin Yıldız, SDÜ’lü hekimlerin gerçekleştirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Karında şişlik, uykuya eğilim ve beslenme sorunlarıyla hastaneye gelen Yıldız’a karaciğer sirozu ve kanseri teşhisi konulduğunu, kadavradan alınan karaciğer ile de hastanın sağlığına kavuştuğunu belirten İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroentereloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altuğ Şenol, siroz hastalarında hepatosellüler kanser görülme riskinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Şenol, “Hastamızda, hepatosellüer kanseri saptandı. Bu, karaciğerde en sık rastlanan kötü huylu tümördür, dünyada 5’inci sıklıkla karşılaşılan kanser türüdür. Bu kanserin en büyük risk faktörü sirozdur. Hastalarda karaciğer nakli en önemli tedavi seçeneğidir. Bu nedenle sirozlu hastaların yakın takipte olması gerekir. Hastamız şanslıydı, uygun karaciğer kısa sürede bulundu. Hem de tümör için operasyona geldiği gün. Fakat birçok hastamız kadavradan bağış bulunamadığı için zaman kaybına uğruyor ve maalesef hayatını kaybediyor. Hayati riski olan hastamız, Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu ve ekibimiz tarafından yapılan nakil ile sağlığına kavuştu. Organ bağışı sayesinde bir hayat daha kurtuldu.” dedi.

Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu ise ‘Hastamızın çok kısa bir zamanı kalmıştı, başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Hem karaciğeri kendi hastanemizde çıkardık, hem de aynı anda diğer tarafta hayati riski bulunan kanserli bir hastamıza naklini gerçekleştirdik. Hastamız şu an göründüğü gibi çok iyi, bundan sonrada sürekli olarak takibimizde olacak’ diye konuştu



Kaynak:SDÜ