Isparta'da eğitim uçağı tarlaya inmek zorunda kaldı

Isparta’da bir eğitim uçağı motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı.Edinilen bilgiye göre, Isparta’da pilot eğitimi veren bir şirkete ait eğitim uçağının motoru kalkış yaptıktan bir müddet sonra havadayken arızalandı. Bunun üzerine eğitmen pilot Yusuf Yıldırım tarafından Bozanönü köyü mevkiinde tarlaya zorunlu iniş yapan C-172 tip eğitim uçağı, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Olayda uçak içerisindeki eğitmen Yusuf Yıldırım ve pilot adayı Eray Karakoç'un yaralanmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.ISPARTA (İHA)