Koruyucu ailede Isparta birinci sırada

Aile ve Sosyal Politikalar Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Türkiye’deki sosyal hizmet merkezleri arasında kurumsallaşmayı tamamlayan tek şehir olduklarını belirterek, nüfusa oranla koruyu aile bulunduran çocuk sayısında Isparta'nın Türkiye birincisi olduğunu söyledi.Aile ve Sosyal Politikalar Isparta İl Müdürlüğünde gazetecilerle bir araya gelen İl Müdürü Yakup Kütük, yardımcıları ve ekibiyle birlikte değerlendirme toplantısı düzenledi. Kütük, kurumun Isparta’da bugüne kadar verdiği hizmetleri özetleyerek istatistiki bilgiler verdi. Kütük, "2002 yılında Isparta ve Türkiye genelinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 4 kalem hizmeti varken, 2017 yılında bu hizmet kalemi 39’a çıkmıştır. 2002 yılında Türkiye çapında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Isparta’da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sadece gıda, eğitim, yakacak ve sağlık yatırımlarıyla gündemdeyken, 2017’de gıdanın, sosyal yardımların yanında eşi vefat eden kadınlara, muhtaç askerlere, yeni doğum yapmış kadınlara, öksüz ve yetimlere, muhtaç asker çocuklarına, muhtaç insanlara yemek yardımı dağıtımından, ücretsiz seyahate, engelli KPSS müracaatlarına ve onlara yardım etmeye kadar 39 kalemde faaliyetlerini genişletmiştir. 2002 yılında ekonomik yardımlar Isparta’da 2,2 milyon lira iken, 2017 yılı sonunda bu miktar 640 milyon liraya ulaşmıştır. Aile Bakanlığı olarak sosyal yardımlar ve dezavantajlı gruplara hizmet anlamında hizmet çeşitliliği çok arttığı gibi ekonomik gerçekleşme de 56 kat artmıştır" dedi.Türkiye genelinde diğer illerle kıyaslandığında Isparta'da kurumsallaşma bakımından önemli bir yol kat edildiğini belirten Kütük, "2002 yılında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı, toplum merkezleri, aile danışma merkezi ve aile konukevleri vardı. Ama 2017 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Özel Aile Danışma Merkezi, Kadın Konukevi, Sosyal Hizmet Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi kuruldu. Türkiye’de sosyal hizmet merkezleri bakımından kurumsallaşmasını tamamlayan tek iliz. Isparta’da Uluborlu, Yalvaç, Şarkikaraağaç, Eğirdir ve merkezde sosyal hizmet merkezlerinin kuruluşlarını tamamladık" diye konuştu."Eskiden faaliyetlerimiz çocuk yuvaları ve çocuk yetiştirme yurtları olarak biliniyordu. Bakanlığımız 2013 yılında bu anlamda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdi. Koğuş sistemi bakım sistemini terk ettik" diyen Kütük, "Isparta ili 2013 sonu itibariyle yurtları ve yuvaları kapattı. Bunu Türkiye’de ilk gerçekleştirilen illerden birisiyiz. Biz artık 100-150 kişiyi bir binaya doldurup oralarda bakmak sisteminden çıktık. Bunların yerine çocuk evleri koordinasyon merkezleri kuruldu. Bunların içinde çocuk evleri açıldı. Isparta’da 26 çocuk evi var. Isparta’nın her mahallesinde var. Her evde 6 çocuk, her evin başında 3 bakım elemanı ve her evde bir öğretmen, bunların her türlü sosyal, ekonomik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılayacak sağlıkçı ve psikoloğun olduğu sistemde çocuklarımıza bakıyoruz. 26 çocuk evimizde 154 çocuğumuzun bakımını üstlenmiş durumdayız. Kendi evimde ne varsa çocuk evlerinde de aynısı var. Eskiden yuvalarda çocuklar için alışveriş yapılırken çocuklara aynı kıyafetler alınırdı. Şimdi çocuklarımız mağazaya giderek beğendiğini alıyor ve giyiyor. Bazen evde yiyorlar bazen de ödeneklerini biriktirip dışarıda istediği yerde yemek yiyebiliyor" şeklinde konuştu.Türkiye genelinde 2013 yılında duyurulmaya başlanan ve artırılması hedeflenen koruyucu aile faaliyetlerinin tanıtımı konusunda Isparta’da ciddi bir reklam yapıldığına işaret eden Kütük, "2013 yılında koruyucu aile çıktığında bu konuyu çok iyi duyurduk. O yılda 33 tane koruyucu ailemiz vardı. Yapılan haberler ve bilgilendirmelerin ardından bu sayı 93’e çıktı. Nüfusuna oranla koruyucu ailede bulunan çocuk sayısına bakıldığından Türkiye’de birinci sıradayız. Suriyeli, Afganlı ve İranlı çocuklarımıza da bakıyoruz. Engelinden dolayı kimsenin kabul etmediği bir çocuğu alan ailemiz, o çocuğu konuşur hale getirdi. Isparta bu konuda iyi örneklere ev sahipliği yapıyor. Çocuk yardımlarında 5,3 milyon liralık bir ödeme gerçekleştirildi. 9 bin 661 çocuk için şu ana kadar ödeme yapıldı" dedi.Isparta’nın artan intihar olayları bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını istatistiklerle savunan Kütük, şunları söyledi:"24 adet Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) uzmanımız var. 24 uzmanımız ile şu anda sahadayız. Artık engellilerimizin bize gelmesini beklemiyoruz. Biz engellilerimizin ayağına gidiyoruz. Her ay 120 ziyaret gerçekleştiriyoruz. Bir yıl içerisinde Isparta’yı tamamen taramış olacağız. İntiharlarla ilgili gerçeği yansıtmayan haberler yapıldı. İntihar olaylarında Türkiye 8’ncisi olduğumuza dair yapılan haberler yapıldı. Bu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Türkiye sıralamasında ‘kaba intihar hızı’ konusunda 52’nci sıradayız. Isparta’da intiharları önleme adına sağlık, müftülük, emniyet ve biz çok önemli işler yapıyoruz. Şimdiye kadar bahsedilen bütün faaliyetler birebir aileye dokunan faaliyetler."ISPARTA (İHA)