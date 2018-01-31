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Şapkalı cep telefonu hırsızı

Isparta’daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Şapkalı cep telefonu hırsızı
ISPARTA
G.Tarihi: 30.01.2018 15:00
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böcüzade


  - Şapkalı cep telefonu hırsızı
  - Isparta’daki cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında  

 Isparta’da müşteri gibi geldiği bir işyerinde deneme maksadıyla kapı önüne çıktığı cep telefonunu çalan şahıs güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.  
  Isparta’nın Pirimehmet Mahallesi’nde telefoncular çarşısı olarak bilinen Belediye İşhanı’ndaki bir işletmeye müşteri gibi daha önce de 2 kez gelen ve yüzünü şapkayla gizleyen şahıs, bir telefon satın almak istediğini belirterek satış görevlisinden yardım istedi. Kendisi için tezgaha konulan telefonlara bakmaya başlayan kimliği belirsiz şahıs, bir telefonu kapalı alanlarda çekim sorunu olduğu bahanesiyle dışarıda denemek istediğini söyledi. Satış görevlisi telefonu verdikten sonra kendi sim kartını takan şahıs bir süre görüşme yapar gibi yürüdü. Daha sonra içeriyi kontrol eden şahıs, işyerindekilerin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak kayıplara karıştı. 
  Bir süre sonra şahsın etrafta olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlığın farkına vardı. 
  Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

  ISPARTA (İHA)






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