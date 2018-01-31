Isparta Eğirdir'de şap hastalığı önlemi

Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde geçtiğimiz hafta şap hastalığının tespit edilmesinin ardından Eğirdir ilçesindeki bazı köylerde de önlem amaçlı aşılama yapıldığı belirtildi.Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut, şap hastalığına karşı önlem için Bademli, Sevinçbey ve Beydere köylerindeki bütün sığırların aşılandığını açıkladı. Turgut, Eğirdir'de herhangi bir sıkıntı bulunmadığını dile getirerek, yaptıkları çalışmanın tedbir maksatlı olduğunu aktardı.Çalışmalar kapsamında, Büyükgökçeli'ye sınırı olan Eğirdir Bademli, Sevinçbey ve Beydere köylerindeki sığırlara 29 Ocak itibariyle aşı yapıldığı bildirildi.Kısa bir süre önce Isparta merkeze bağlı Büyükgökçeli'deki 5-6 hayvan kapasiteli küçük bir aile işletmesinde O grubu (en düşük seviye) şap hastalığı virüsü tespit edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürü Mehmet Tuğrul'un verdiği talimat sonrasında Büyükgökçeli-Küçükgökçeli köyleri ile Kuleönü Kasabası'ndaki işletmelerde tedbir amaçlı aşılaması çalışması yapıldı. Önlemlerin Isparta ve Eğirdir'deki hayvan pazarlarını kapatacak seviyede olmadığı iletildi.ISPARTA (İHA)