- Komando adayı Asteğmenler yemin etti

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitim gören 345 Asteğmen adayı yemin ederek, mavi berelerini taktı. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir, “Allah Türk Komandosu’nu korusun. Yemininiz hayırlı olsun.” dedi.

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında bugün 370’nci Dönem Asteğmen Adayı Komando Temel Kursu And içme töreni yapıldı. Törene Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir, Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu, Yüksek rütbeli subaylar, kursiyerler ve çok sayıda kursiyer ailesi katıldı. Kursiyerler adına bir konuşma yapan P.Atğm. Adayı Murat Çellik “Bugüne kadar, kutsal vatan topraklarını canları ve kanları pahasına korumuş olan atalarımızdan ve ağabeylerimizden bu kutsal nöbeti devralmanın gururunu, onurunu ve heyecanını yaşıyoruz. Biz komandoyuz. Düşmanı çelik pençemizle ezeriz, vatanımız için yaşar ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölmeye hazırız " dedi.

Eğirdir Dağ Komando Okul Komutanı P. Alb. Fatih Köroğlu da konuşmasında genç komando adaylarına seslenerek yeminlerinin hayırlı olmasını diledi. Suriye’nin Afrin bölgesinde devam eden Zeytin Dalı Harekatı’ndaki kahramanlara da selamlarını gönderen Köroğlu, “Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında, büyük destanlar yaratarak şahadete ulaşmış aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize rahmet, minnet ve hasretle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı’nda yeri göğü titreterek destan yazan kahramanlarımıza da selam ediyorum. Allah yardımcıları olsun”. dedi.





Törende ayrıca, yıllar önce askerliğini aynı birlikte yaptığı tesbit edilen iki kursiyerin babalarına katılım belgesi verildi. P.Atğm. Ad. Eray Erem ve babası Efdal Erem ile P.Atğm. Ad. Enver Demir ve babası Nihat Demir’e Katılım belgelerini Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğg. Ömer Faruk Bozdemir takdim etti.



























