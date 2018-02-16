- Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs hastane çıkışı yakalandı



Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde adli makamlar tarafından 4 ayrı suçtan kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs, yataklı tedavi gördüğü Isparta’daki özel hastaneden taburcu olurken yakayı ele verdi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 2017 ve 2018 yıllarındaki suç dosyaları nedeniyle, “korku, kaygı ve panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme”, “yaralama” suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası, “yaralama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası “bıçak ve diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma ve bulundurma” suçundan aranan ve kesinleşmiş 4 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası bulunan Ş.U.’nun (55) Isparta’daki özel bir hastanede yataklı tedavi gördüğü tespit edildi.

Şahsın tedavisi tamamlandıktan sonra harekete geçen Isparta Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmalar kapsamında özel hastaneden taburcu edilen Ş.U.’yu hastane çıkışında yakalandı. Polis tarafından gerekli işlemleri tamamlanan şahsın daha sonra cezaevine teslim edildiği öğrenildi.



ISPARTA (İHA)



