- Isparta’daki hırsızlık olayının faili tutuklandıIsparta’da 2 ayrı ev ve 1 inşaattan hırsızlık olayının faili olarak aranan şahıs polisin güvenlik kamerası incelemeleri sonrası yakalanarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Isparta kent merkezindeki Sülübey, Keçeci ve Binbirevler mahallesinde 5-6-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen ev ve inşaat hırsızlıklarının şüphelisi O.K. (20), yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede tespit edilerek yakalandı.Hırsızlık Bürosu ekiplerinin detaylı yaptığı incelemelerde, O.K.’nin daha önce de çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan O.K. Isparta Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.ISPARTA (İHA)