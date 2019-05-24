“Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” Etkinliği Başladı.

PROJESİ KAPSAMINDA;Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, öğrencilerimizde ve toplumda milli ve kültürel değerler yönünden farkındalık oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerimizi hayata hazırlamak, kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunmak, öğrencilerin hayal gücünü geliştirmesine imkan sağlamak, anı kültürü oluşturmak ve çevresine daha duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla; “Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın” etkinliği kapsamında, 20 Mayıs 2019 tarihinden itibaren öğrencilerimiz sinema ile buluşturulmaya başlanmıştır.Proje kapsamında Bakanlığımızca belirlenen “Rafadan Tayfa Dehliz Macerası” ve “Keşif Çanakkale”, adlı filmler İlimizde SARAÇ SİNEMASI ve CİNEMARCA GARDEN SİNEMASI’nda 21 Mayıs-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında 3.855 öğrenci ücretsiz olarak sinemaya gitme imkânı bulacaktır.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü