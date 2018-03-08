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Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası var

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası var
ISPARTA 0
böcüzade

Kirayı elden ödeyenler dikkat! Cezası var

Kira bankadan ödenmeyip elden ödenirse, bu kurala uymayanlar için kira bedelinin yüzde 5'i kadar ceza kesilebiliyor.

 

Kira geliri dolayısıyla beyannameverecek olan vatandaşlar çocukların özel okul faturası gider olarak gösterilebiliyor. Sağlık harcamaları da vergiyi azaltan bir diğer unsur olarak beyanname vereceklerin karşısına çıkıyor. Peki, kira gelir beyannamesinden çocuğun masrafları kaç yaşına kadar düşülebiliyor? İşte, elden kira ödemenin cezası ve beyanname indirimi sağlayan bazı koşullar

Kiranın elde ödenmesi konusuna önlem getiren Maliye, 2008’de ‘tüm işyeri kiralarının’ ve ‘500 TL üstü konut kiralarının’ bankadan veya PTT’den ödenmesini zorunlu kıldı (268 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği). Bu kurala uymayanlara kira bedelinin yüzde 5’i kadar (her bir işlem için) ceza öngörülmekte (ceza, özel usulsüzlük cezasından düşük olamıyor). Ceza; konut kiralarında yalnız mülk sahibine, işyeri kiralarında ise hem mülk sahibine, hem de kiracıya öngörülmekte.

 

ÇOCUĞUMUN ÖZEL OKUL FATURASI VERGİYİ AZALTIYOR MU?

Evet azaltır. Kira gelirinden dolayı beyanname verecek mükellefler gelirlerinden (2016 yılı gelirleri için) 3.800 TL istisnayı ve gerçek/götürü gideri düştükten sonra vergiyi hesaplarken küçük çocuklarının eğitim masraflarını da indirebilirler. Dolayısıyla özel okul faturaları vergiyi azaltıcı bir etkiye sahiptir. Ancak bu özel okul faturası her durumda beyan edilen kira gelirinin yüzde 10’nu aşamıyor. Eğitim masraflarının dışında; sağlık masrafları, özel sigorta masrafları, bağış ve yardımların beyannamede indirim olarak yer alabileceği (dolayısıyla ödenecek vergiyi azaltabileceği) hususu Gelir Vergisi Yasası’nın 89. maddesinde (en fazla yararlanılabilecek oranlar belirtilerek) yer almaktadır.

BEYANNAME VERENİN KENDİSİ, EŞİ VE ÇOCUĞUNUN SAĞLIK MASRAFLARI VERGİYİ AZALTIR MI?

Sağlık harcamaları da (Türkiye’de yapılmış olmalı) eğitim masrafları gibi (gelirin yüzde 10’nu aşmayacak şekilde) vergiyi azaltıcı etkiye sahiptir. Söz konusu harcamalar mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olmalıdır (GVK 89/2).

KAÇ YAŞINA KADAR ÇOCUĞUMUN MASRAFLARINI BEYANNAMEMDE DÜŞEBİLİRİM?

18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukların eğitim ve sağlık harcamaları belgelendirilmek kaydıyla vergi hesabında düşülebilir. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınır.

Beyan edilen gelirin yüzde 10’unu aşmaması şartıyla eğitim ve sağlık harcamaları yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir. Eğitim ve sağlık harcamaları Türkiye’de yapılmalıdır.

“Küçük çocuk” tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir. Eş tabiriyse, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder (Gelir Vergisi Sirküleri/85).

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