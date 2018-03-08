METEOROLOJİK UYARI

(İSPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA)

Yapılan son değerlendirmelere göre; 0S.03.2018 Perşembe günü İsparta il genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) vc zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ