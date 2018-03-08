Isparta Belediyesinin Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam eden 2. Isparta Kitap Fuarına kitapseverler büyük ilgi gösteriyor.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 2. Isparta Kitap Fuarında, yazarlar ve yayınevleri temsilcileriyle bir araya geliyor. Başkan Günaydın ve eşi Dilek Günaydın son olarak Alternatif Tıp Uzmanı Necla Batum’un beslenme ile ilgili söyleşisine katıldı. Batum, salonu dolduran vatandaşlara ‘Turfandanın önemi’, ‘Sağlıklı beslenmek mümkün mü?’, ‘Nasıl bulacağız’, ‘Köylerde yok oldu’, ‘Vücudumuzu etkileyen hastalıklar’, ‘Gerçek anlamda sağlıklı beslenme’ konularında bilgiler verdi. Hormonlu gıdaların insan sağlığı üzerine etkilerinden bahseden Necla Batum, 10 yıl önce bu durumu dile getirdiğini ve bunun şu an için gerçekleştiğini, bir on yıl sonra işin içinden çıkılamayacak hastalıkların ortaya çıkacağını savundu.2. Isparta Kitap Fuarının 8 Mart 2018 Perşembe gününde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde şu yazarlar, okurlarıyla buluşacak:Erol Altun, Mavisel Yener, İbrahim Ünsal, Tuncel Altınköprü, Suat Turgut, Hasan Basri Bilgin, Mehmet Kemal Erdoğan, Hasan Tanrıverdi, Erol Büyükmeriç, Burcu Bahar, Firket Eroğlu, Barış Şimşek, Feride İlgün, Bilal Özbay, Yahya Türkeli, Bekir Manav, Erkan İşeri, Gülşen Gazel ve Bahadır Yenişehirlioğlu.ISPARTA (İHA)