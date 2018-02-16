Isparta Valisi Şehmus Günaydın 13.02.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.Bölge Müdürlüğü girişinde, Valimizi Bölge Müdürü Kenan Akduman ile birlikte Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Isparta İşletme Müdürü karşıladı. Bölge Müdürü Kenan Akduman karşılama sonrası Valimizi makam odasında ağırlayarak Bölge Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili bilgi vererek yapılacak çalışmalar hususunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.Vali Şehmus Günaydın Bölge Müdürümüze yeni görevinde başarılar diledi.