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Kararlar peş peşe geliyor! Artık TL kullanacaklar

Kararlar peş peşe geliyor! Artık TL kullanacaklar
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Kararlar peş peşe geliyor! Artık TL kullanacaklar
Merkez Bankası’nın, kur saldırısına karşı verdiği mücadeleye reel sektörden de destek geldi. Tekstilciler TL’ye dönerken, turizmciler ve AVM’ler kuru sabitledi

Seçim açıklamasının ardından piyasada başlatılan algı operasyonları ve uluslararası arenada Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılarla rekor kıran kura karşı başlatılan mücadeleye Türk iş dünyasından da destek geliyor. Dolarla ticaret yapmak zorunda kalan pek çok sektör ya kuru sabitledi ya da TL'ye döndü. Tekstilde firmalar belirledikleri kur üzerinden kendi aralarında TL ile ticarete başladı. Turizmciler ise kur sabitleme yolunu tercih etti. AVM'lerde de bazı yatırımcılar indirim, bazıları da TL ile kiraya geçti. Ağırlıkla yabancı uyruklu kişilerin yer aldığı evde bakım hizmeti sektöründe de ücretler TL'ye döndü.

DOLARA ŞAPKA KOYUYORUZ
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu, Türkiye'nin kurun volatil olduğu bir süreçten geçtiğini bu dönemde özellikle iç piyasada TL'ye dönerek önlem aldıklarını söyledi. Karasu, "Fason imalatçı kuru fırsat bilip rakamları ikiye katladı. Ama böyle devam ederlerse işler normale döndüğünde yapacak iş bulamayacaklarını söylüyoruz. Bankalarla forward kuru alarak devam ediyoruz" dedi. Hammaddede yerli alım yaptıkları firmalarda TL anlaşmaları yaptıklarını dile getiren Karasu, "TL'ye dönüp dolara şapka koyuyoruz. Alt baremi 4.2, üst baremi 4.5 lira olarak sabitliyoruz. Ama şartlara göre rakamlarda aşağı ya da yukarı yönlü revizeler oluyor" ifadelerini kullandı.

AVM'LER KURU SABİTLEDİ
Karasu, bu dönemde dövizi sıkıştıracak bir mekanizmaya acil olarak ihtiyaç olduğunu söyledi. Hazır giyim markalarını temsil eden Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise, AVM'lerin 3'te ikisinin kuru sabitlediğini, kirada en az yüzde 30 oranında indirime gittiğini ya da sözleşmeyi 1 yıl boyunca ciro kirasına döndürdüğünü söyledi. Öncel'in verdiği bilgiye göre, AVM'ler ziyaretçi sayısı ve sıklığı, lokasyonu ve marka karmasına göre fiyatları dolarda 3.20-4.30 TL, euroda ise 3.80-5.20 aralığına sabitledi. Öncel, bazı AVM'lerin içerisinde markanın bulunduğu yere göre bile kur sabitleme rakamlarının değiştiğini kaydetti. İndirime ya da sabitlemeye yanaşmayan AVM'lerin ise cezalarla markaları zorla tuttuklarını dile getiren Öncel, "Bu mağazalar kapanırsa daha büyük sıkıntı. 3 ay önceden haber vermek şartıyla markalara çıkabilme izni vermeliler" dedi.

YABANCININ YERİNİ TÜRKLER ALDI
Evde Bakıcım Aile İlişkileri Direktörü Nizam Ali Eriş, kurdaki artış nedeniyle yabancı bakıcının yerini Türk bakıcıların almaya başladığını söyledi. Eriş, "Şu anda yüzde 50-50 yerli yabancı dağılımı var. Bu oran geçen yıl yüzde 60 yabancı şeklindeydi" dedi. Yabancı bakıcılarla toplantı yaptıklarını aktaran Eriş, şöyle konuştu: "Bu kurda hizmet alan kişinin ödemeleri zora düşüyor. Bu nedenle biz de hem hizmet alıcılarımıza hem de bakıcılarımıza sözleşmelerinizi TL üzerinden imzalayın, eğer dolarla devam etmek istiyorsanız imzayı attığınız tarihte dolar kuru ne kadarsa o kur üzerinden bir yıl çalışmak üzere sözleşmeye bir madde ekleyin' şeklinde bir öneri sunuyoruz. Konaklamalı bakıcılar ısrar etse de bir süre sonra iş bulmakta zorlanacaklar, bu nedenle kabul edecekler."

% 40 SATIŞ TL İLE
Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, nisan ayı içinde turlarında yüzde 12'ye varan oranlarda indirimler yaptıklarını söyledi. Bu ay da kur sabitleme formülüyle ilerleyeceklerini aktaran Onaran, "Doları 4.20'lerde, euroyu da 5 TL'nin altında sabitleyeceğiz. Kur oynaklığı devam ettiği sürece kur sabitleme yapmak zorundayız" dedi. Daha önce dolarla sattıkları turların yüzde 40'ında TL'ye döndüklerini anlatan Onaran, "Tatilcinin tercihi de yön değiştirmeye başladı. Euro ve dolar kuru üzerinden yapılan rezervasyonlar yüzde 15-20 düşerken, Balkanlar yüzde 25, Rusya yüzde 30, Çin yüzde 12, Fas yüzde 65 arttı" diye konuştu..

KAYNAK
SABAH
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