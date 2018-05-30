Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Kemal AVŞAR yaz mevsimine girdiğimiz bu günlerde KKA(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hakkında bilgilendirmeler yaptı.AVŞAR yaptığı açıklamada; “Ülkemizde 2002 yılından bu yana KKA(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) görülmekte olup, 15 yılda 10 binin üzerinde vaka teşhis edilmiştir. Bu vakaların 500 tanesi hayatını kaybetmiştir.KKA(Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığı için yaz dönemi riskli dönemdir. Ekim ayına kadar hastalığın görülme sıklığı artmaktadır. Bölgemizde bugüne kadar 1 vakamız tespit edilmiştir. Bu nedenle bölgemizde özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın kene ile temastan mümkün olduğu kadar kaçınmaları, uzun kollu giysiler ayağı saran çoraplar giymeleri tedbir açısından önemlidir. Kene ile temas olduğu durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.” Diye konuştu.