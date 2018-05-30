Isparta'da Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yöresel lezzzetler, farklı tatlar ile Sedat Öz Gurme, bir şarküteriden daha fazlasını sizlere sunuyor. Adeta Isparta'nın lezzete açılan kapısı.Gurme'den içeri girdiğinizde çeşitli yörelerden gelen organik gıda ürünlerinin aromatik kokusuyla bir Türkiye turu atıyor,yediğinizde ise lezzetin zirvesine ulaşıyorsunuz.Isparta'da başka hiç bir yerde bulamayacağınız ödüllü karakovan balı,arı sütü,polen,ve organik reçeller (Ceviz reçeli,Süt reçeli,Turunç reçeli,Kabak reçeli v.s...),Kayseri el açması mantı (Kıymalı) yerinden özel olarak getirtiliyor.Sahurda, iftarda tüketebileceğiniz besin değeri yüksek gıda ürünleri,Köy yumurtası,Katırlı zeytini,kurutulmuş organik gıdalar,bayramlık hazır baklava,kadayıf, güllaç,şeker çeşitleri,Doğanay gurubu şalgam çeşitleri ve daha yüzlerce yöresel lezzet Isparta'da tek bir noktada,Sedat Öz Gurme'de...Şimdi lezzete açılan kapıdan içeri giriyoruz,bakın neler var neler.