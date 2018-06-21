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İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!

İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İzinlerle ilgili çok önemli değişiklik!
Bakanlar Kurulu kararıyla, sözleşmeli personele doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni imkanlar tanındı. Sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirilirken, mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1,5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı

Bakanlar Kurulu kararıyla, kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele doğum ve mazeret izinlerine ilişkin yeni imkanlar tanındı.

Bakanlar Kurulunun "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sözleşmeli personele ödenecek ücretin tespitinde sadece kurumunda aynı pozisyonda geçen hizmet sürelerinin esas alınması yerine bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanlarında geçen hizmet sürelerinin dikkate alınması sağlandı.

Pilotlara ücret düzenlemesi

Pilot unvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin ücretlerinin tespitine esas hizmet sürelerine özel sektörde pilot olarak çalıştıkları sürelerin de dahil edilmesine imkan tanındı. 

Sözleşmeli personele verilecek doğum izinleri memurlarla aynı düzeye getirildi. Mevcut durumda ilk altı aylık sürede 1,5 saat olarak uygulanan süt izni 3 saate çıkarıldı.

Sözleşmeli personele eşinin doğumu sebebiyle verilen 2 günlük izin süresi 10 güne, evlenme ve yakınlarının ölümü halinde verilen 3 günlük izin süresi 7 güne çıkarılırken, izin verilecek hallerin kapsamı da genişletildi.

Sözleşmeli personele ilave 10 güne kadar mazeret izni verilmesine olanak tanındı. Evlat edinmesi durumunda sözleşmeli personelin 8 hafta süreyle izin kullanmasına olanak sağlanırken, sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına refakat etmesi ihtiyacının ortaya çıkması halinde 3 aya kadar ücretli izin verilebilecek.

Hamile ve engelli sözleşmeli personele gece nöbeti ve vardiyası görevi verilebilmesi ilgilinin isteğine bağlı hale getirildi. Evlat edinmesi nedeniyle sözleşmesini feshetmek zorunda kalan sözleşmeli personele yeniden göreve dönüş imkanı da sağlandı.

Öte yandan, "Aile sosyal destek personeli" ve "orman muhafaza memuru" unvanlı personelin sözleşmeli statüde çalıştırılmasına imkan tanındı.
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