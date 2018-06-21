Gökçay Mesirelik alanında bulunan ve eski adıyla Kervansaray olarak bilinen Gülköşk belediye bünyesinde hizmet vermeye başlıyor. 78 ayrı çeşit yiyeceğin bulunacağı Gülköşk’te incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Halkımıza uygun fiyatı, en uygun lezzeti, en yüksek hizmeti prensip edindik” dedi.Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın Gülköşk’te yaptığı incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, “Gökçay’da uzun süredir çalışıyoruz. Bir yıllık çalışmanın ardından toprak altına restaurant bölümünden daha büyük bir mutfak oluşturduk. Özel menüler oluşturduk. Eskiden Kervansaray olarak anılan restoranımızın adı Gülköşk oldu. Dekorasyon ve bahçesi gül ağırlıklı. 78 çeşit yiyecek oluşturuldu. Bölgeselin üzerinde bir çalışma gerçekleştirildi. Gökçay hak ettiği yere, lezzete, görünüme sahip oluyor. Bir aya kadar açılışını yapacağız. Belediyenin imkanlarıyla işletilecek. Halkımıza uygun fiyatlı, en uygun lezzet, en yüksek hizmeti prensip edindik. Menüler bize has. 6 aydan buyana çalışılıyor. AR-GE çalışmalarımız bir yandan da devam ediyor. Gülköşk’e ait çevre peyzaj çalışmaları yapılıyor. Tarih ve kültür birikimiyle kalıcı çalışmalar yapılıyor. Bizim Isparta’mız yaşanabilir şehirler arasındadır. Yaşanabilir şehirde arzu ediyorum ki, Türkiye’nin en iyi özelliğine sahip Isparta’da olmak kaydıyla lokantalarının olması lazım. Isparta’nın bir fark daha oluşturması lazım. Bir ay sonra burada leziz yemekler uygun fiyatlı sunulacak. Nezaket ve güler yüz burada olacak. Bölgenin üzerinde hatırı sayılır bir yer olmasını istiyoruz. Heyecan duyuyoruz. Personelimiz özel eğitime tabi tutuluyor. Ailelerin çocukların mutlulukla gelebildikleri yer olacak. Lüks olacak, en kaliteli, en leziz yer olacak ve bir şeyi daha Isparta’mıza müjdelemek istiyorum en uygun fiyatlı olacak. Isparta’mıza mutluluk getireceği, misafirleri ile gelebileceği, övünebileceği, beğenebileceği bir yer olacak. İnşallah şimdiden Gülköşk’ümüz Isparta’mıza hayırlı olsun” görüşlerinde bulundu.ISPARTA BELEDİYESİ