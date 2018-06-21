Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, patates ve soğanda yaşanan spekülatif harekete yönelik bugünden itibaren Ekonomi Bakanlığı olarak müdahale edileceğini kaydetti.Arz ve talep dengesizliği ve aşırı yağışlardan ötürü patates ve soğanda yaşanan olumsuz durumu fırsata çevirmek isteyen fırsatçıların ürünlerini stoklaması nedeniyle patatesin raflardaki fiyatının 6 liraya soğanın ise 6.5 liraya çıkmasının ardından Ekonomi Bakanlığı harekete geçti.Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, patates ve soğanda yaşanan spekülatif harekete yönelik bugünden itibaren Ekonomi Bakanlığı olarak müdahale edileceğini duyurdu. Bakan Zeybekci yaşanan spekülatif fiyat artışlarında üretici ve çiftçinin cebine para girmediğini belirterek bugünden itibaren oranı önceden belirlenmiş paket dahilinde kısmi patates ve soğan girişine izin vereceklerini kaydetti.