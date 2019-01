Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte karnelerini alan ilköğretim öğrencilerine her dönem olduğu gibi bu dönem de karne hediyelerini dağıttı. Çocuklar karne heyecanı ve sevincini Iyaşpark AVM’de doyasıya yaşadı. Iyaşpark AVM Genel Müdürü Celalettin Çalış her yıl okulların yarı yıl ve yıl sonu kapanış dönemlerinde çocuklarımızı mutlu eden bu hediye kampanyasını düzenlemekten mutlu olduklarını dile getirdi ve tüm öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi önceki sömestr ve yaz dönemlerinde de böyle kampanyalar düzenleyerek çocukları sevindirmiş ve onların karne mutluluğunu bir mutluluk daha eklemişti. Bu yıl sonu da çocuklarımıza karne hediyesi olarak binlerce sürpriz hediyeler dağıtıldı. Karnelerindeki başarı durumu gözetilmeksizin hiçbir şekilde ayırt edilmeden karnesini getiren tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine yüzlerce hediyeler dağıtıldı. Karne hediyeleri çocuklar tarafından büyük ilgi ve mutlulukla karşılandı. AVM Genel Müdürü Celalettin Çalış karne hediyesi kampanyasına sponsorluk sağlayan Fun City, Haribo, Pizza Pizza, Aloo, Çiğköftem, Magıc Corn, Simit Sarayı, Waffle, Chocolatte Dream, Mado, Cinema Pink, Kahvegül, Sarı Şekerim, My Pide By Dürüm, Tavuk Dünyası, Kaymaklı Dondurma, Watsons, Mio, Pidem, Sultanahmet,Gülşekerim, Alaçatı Muhallebicisi,Günay Kuaför firmalarına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tatil boyunca çocukları eğlendirici ve eğitici aktivitelerimize devam edecek, tüm çocuklarımızı bekliyoruz dedi.