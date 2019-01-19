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TAZE GÖL LEVREĞİ GELDİ

Isparta Dostlar Balıkçık'ta onlarca mevsimlik balık çeşitleri bir arada...

TAZE GÖL LEVREĞİ GELDİ
ISPARTA
G.Tarihi: 19.01.2019 14:08
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TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA

Mevsimlik taze balıklar ve balık çeşitleri Isparta'da Dostlar Balıkçılık tezgahlarında yerini aldı.

Dostlar Balıkçılığın alo balık sipariş hattından anında ve hızlı Bir Şekilde Çiğ ve Pişmiş balık siparişi verebilirsiniz.  Aynı zamanda mağazaya uğrayarak  Günlük balık çeşitlerinin yanında spot manav bölümünden balığın yanında yeşillik,sebze meyveler alabilirsiniz.

GÖL LEVREĞİ GELDİ

Sazan,Çupra,Levrek,Alabalık,Somon,Hamsi,İstavrit,Mercan gibi onlarca balık türüne bügün Göl Levreği de eklendi.Tükenmeden alın!

Telefon : 0 246 218 27 00

Adres:Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi 
 
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