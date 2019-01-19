Mevsimlik taze balıklar ve balık çeşitleri Isparta'da Dostlar Balıkçılık tezgahlarında yerini aldı.

Dostlar Balıkçılığın

alo balık sipariş

hattından anında ve hızlı Bir Şekilde Çiğ ve Pişmiş balık siparişi verebilirsiniz. Aynı zamanda mağazaya uğrayarak Günlük balık çeşitlerinin yanında spot manav bölümünden balığın yanında yeşillik,sebze meyveler alabilirsiniz.



GÖL LEVREĞİ GELDİ



Sazan,Çupra,Levrek,Alabalık,Somon,Hamsi,İstavrit,Mercan gibi onlarca balık türüne bügün Göl Levreği de eklendi.Tükenmeden alın!

0 246 218 27 00

Yeni Antalya yolu müftülük ilerisi