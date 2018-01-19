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​Iyaşpark’tan Karne Hediyesi! 2018

​Iyaşpark’tan Karne Hediyesi! 2018
ISPARTA 0
böcüzade
Iyaşpark’tan Karne Hediyesi!
       Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi okulların sömestr tatiline girmesiyle birlikte karnelerini alan ilköğretim öğrencilerine her dönem olduğu gibi bu dönem de karne hediyelerini dağıttı. Çocuklar karne heyecanı ve sevincini Iyaşpark AVM’de doyasıya yaşadı. Iyaşpark AVM Genel Müdürü  Celalettin Çalış her yıl okulların yarı yıl ve yıl sonu kapanış dönemlerinde çocuklarımızı mutlu eden bu hediye kampanyasını düzenlemekten mutlu olduklarını dile getirdi ve tüm öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini diledi. Karnelerindeki başarı durumu gözetilmeksizin hiçbir şekilde ayırt edilmeden karnesini getiren tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine binlerce hediye dağıtıldı. Karne hediyeleri çocuklar tarafından büyük ilgi ve mutlulukla karşılandı. AVM Genel Müdürü Celalettin Çalış karne hediyesi kampanyasına sponsorluk sağlayan Iyaş Alışveriş Merkezleri,  Fun City,  Pizza Pizza, Çiğköftem, Magıc Corn, Simit Sarayı,  Chocolatte Dream, Mado, Cinema Pink, Kahvegül, My Pide By Dürüm, Doğan Usta Kayseri Mutfağı, Tavuk Dünyası, Kaymaklı Dondurma,  Watsons,  Aktur Oyun Salonu, Toy x, Hayat Kimya, J&J, Sleepy, Toy Box Şekerleme, Bilal Toka Aksesuar, Doğuş Kozmetik, Banat, Colgate, Dalin firmalarına  desteklerinden dolayı teşekkür etti. Tatil boyunca çocukları eğlendirici ve eğitici aktivitelerimiz devam edecek, tüm çocuklarımızı bekliyoruz dedi.





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