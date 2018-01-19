BAKANLIK AFFETMEDİ 700 MİLYON TL CEZA!

Güvensiz ürün sorumlularına ceza yağdı

Bakanlık 2011-2017 arasında yaptığı denetim sonucunda güvensiz bulunan 199 bin 688 ürün için üretici ve ithalatçılara 6 milyon 999 bin 569 lira idari para cezası uygulandı.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 2011 yılının Haziran ayından 2017 yılının sonuna kadar yapılan 7 milyonu aşkın denetim sonucunda güvensiz bulunan 199 bin 688 ürün için üretici ve ithalatçılara 6 milyon 999 bin 569 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında 2011 yılının Haziran ayından itibaren ağırlıkla tekstil, oyuncak, kırtasiye, deterjan, mobilya ve ayakkabı olmak üzere 34 ürün grubunda denetim faaliyetleri yürütüldü.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 2017 yılı sonuna kadar 7 milyon 647 bin 903 ürün denetiminde bulundu. Denetimler sonucunda güvensiz bulunan 199 bin 688 ürün için üretici ve ithalatçılara 6 milyon 999 bin 569 lira idari para cezası kesildi. Bakanlığın sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranı 2011 yılında yüzde 38,6 iken 2016'da yüzde 2’ye, 2017 yılı itibarıyla da yüzde 0,35'e düştü.



Geçen sene 3 bin 582 firmada 1 milyon 920 bin 392 ürün denetlendi ve 54 firmanın 6 bin 620 ürünü güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan ürünler toplatılarak sorumlularına 1 milyon 156 bin 369 lira idari para cezası uygulandı.



İRİS'e 3 bin 879 firma kayıt yaptırdı



İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi'ne (GTB-İRİS) 2 Mayıs 2016'dan itibaren 3 bin 879 firma kayıt yaptırırken, 333 bin 969 parti ürün için sisteme başvuruda bulunuldu.



İthalat aşamasında yapılan ürün güvenliği denetimlerinin risk analizine dayalı olarak elektronik ortamda çağdaş kamu hizmeti anlayışıyla gerçekleştirilmesini amaçlayan sistem sayesinde, denetimler riskli ürünlere odaklanıyor. Bu da kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor.



Geçen sene gerçekleştirilen mevzuata uygunluk denetimleri kapsamında da 42 firmada denetim yapıldı, 127 milyon 793 bin 272 lira idari para cezası uygulandı.



Öte yandan, "piramit satışlara" ilişkin mevzuat çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda geçen yıl 2 firma hakkında suç duyurusunda bulunuldu, 39 firma hakkında başlatılan müfettiş incelemesi sürüyor.