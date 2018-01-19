ISPARTA'DA TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ŞİRKET KURULDU

Isparta İl Özel İdaresi, 696 sayılı KHK kapsamında taşeron personelin çalıştırılabilmesi amacıyla 50 bin lira sermayeli, tek ortaklı bir anonim şirketi kuruldu 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasına karar verilmişti. Bu kapsamda İl Özel İdare ve Belediyelerde şirket kurulacağı ve taşeron işçilerin bu şirketler üzerinden istihdam edileceği belirtilmişti. Konu hakkında harekete geçen Isparta İl Özel İdaresi, bünyesindeki taşeron işçileri bu şirkete geçiriyor. Bununla ilgili karar İl Genel Meclisinin Ali Bolat Başkanlığında yapılan Ocak ayı toplantısında oybirliği ile karara bağlandı. Daha önce hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için 50 bin TL sermayeli Isparta İl Özel İdaresi Limited Şirketi kurulması için harekete geçildi. Şirket ile ilgili yüzde 100 hisse İl Özel İdaresine ait olacak. Söz konusu şirket kurma iş ve işlemlerini yürütmek amacıyla Vali Şehmus Günaydın veya görevlendireceği kamu görevlisinin yetkili kılınmasına da İl Genel Meclisi’nde karar verildi. Şirketin sorumlusunun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu’nun yada ilgili bir Vali Yardımcısının olabileceği öğrenildi.

Isparta İl Özel İdaresi bünyesindeki yüzlerce taşeron, kadrolu işçi olacaklarına sevinirken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’na teşekkürlerini sundular.