23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

- TBMM'nin açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta valileri mesaj yayımladı

- Marmaris'te Kaymakam Celalettin Yüksel, temsili olarak koltuğunu ilkokul öğrencisine bıraktı



TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek ile Burdur Valisi Hasan Şıldak ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu bir mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, her iki etkinliği büyük heyecan ve coşkuyla kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Nisan 1920 tarihinin, bağımsızlık ve demokrasi tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Karaloğlu, "Milletimiz adına yeni bir umudun, yeni bir başlangıcın ve yeniden ayağa kalkışımızın adıdır. Bu önemli tarih, milli egemenliğimizin önemli bir göstergesi olduğu kadar, bu topraklarda emperyalizmin barınmasına izin vermeyeceğimizin de tüm dünyaya ilanı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu TBMM'nin, millet adına çok önemli kararlara imza attığına işaret eden Karaloğlu, 99 yıldan bu yana da milli iradenin tezahürü olagelen TBMM'nin milletten aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu ve daha aydınlık bir Türkiye için görev başında olduğunu belirtti.

"Hiç şüphesiz, milli egemenliğimizin kazanılması kadar sürdürülmesi de önemlidir." ifadesini kullanan Karaloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'nin kurulduğu bu önemli günü çocuklarımıza armağan etmiştir. Böylece, geleceğimiz olan çocuklarımıza, başta bağımsızlığımız olmak üzere, savaşların derin acılarının unutulmaması ve barışın her zaman korunması gerektiği hatırlatılmak istenmiştir. Ayrıca, bu tarihi günün bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, çocuklarımıza büyük ve önemli bir görev yüklediğimizin önemli bir göstergesidir. Bu yüzden çocuklarımız da bu önemli ve anlamlı günü, her yıl bütün dünya çocukları ile birlikte kutlamaktadır. İnanıyorum ki, çocuklarımız, bu sorumluluk şuuru içinde, daha güzel yarınların, daha güçlü ve büyük bir Türkiye'nin mimarları olacaklardır. Bu inançla, 23 Nisan’ı çocuklarımıza armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kuruluşundan itibaren Gazi Meclisimizde hizmeti geçen tüm büyüklerimizi ve bu kuruluşun mimarı aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Geleceğin teminatı olan çocukların bayramını kutlayan Karaloğlu, "Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Sevinciniz, neşeniz, mutluluğunuz hiç bitmesin. Bahtınız açık olsun." temennisinde bulundu.



- Burdur

Burdur Valisi Hasan Şıldak da TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirtti.

Türk milletinin kendi geleceğine yön verdiği bu tarihin Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara bayram olarak armağan edildiğini anımsatan Şıldak, şunları kaydetti:

"Amacımız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş ruhunu, Kurutuluş Savaşı ruhunu yaşatarak, aynı şuurla vatanımıza sahip çıkmak, istikbalimiz ve umudumuz olan çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha güçlü bir ülke bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaktır. Bu duygularla çocuklarımızı çok sevdiğimizi ve onlara güvendiğimizi bir kez daha vurgulayarak, başta Atatürk olmak üzere bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."



- Muğla

Muğla Valisi Esengül Civelek, mesajında, milletimizi ortak düşünce ve değerlerde buluşturan, Cumhuriyetin kuruluşunda ve milli egemenliğin tesis edilmesinde önemli bir görev üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı milletçe kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

23 Nisan 1920 tarihinin geleceğin teminatı çocukların bayramı olmasının yanında, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı, demokrasinin temelinin atıldığı Cumhuriyetimizin yapı taşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu olarak önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Civelek, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, gelecek nesillere verilen önemin ve güvenin de simgesi olmuştur. Bu nedenle daha güçlü ve daha huzurlu yarınlar için geleceğimizin güvencesi, teminatı çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak, en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe hazırlamak hepimizin ortak hedefidir. Bu duygu ve düşüncelerle, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan eden başta Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyor, milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."



- Marmaris Kaymakamı koltuğunu öğrenciye bıraktı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, koltuğunu temsili olarak Özel Profesyonel İlgim İlkokulu öğrencisi Lara Uyar'a bıraktı.

Temsili kaymakam olan Uyar, çocuklar için daha güzel oyun alanları yapılmasını istedi. Eğlence alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyleyen Uyar, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı arayarak çocuklar için daha fazla oyun alanları yapmaları yönünde talepte bulundu.

Yaya geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermediğini belirten Uyar, polislerin yayalara yol vermeyen sürücülere karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Koltuğu devralan Cemalettin Yüksel de çocuklara armağan edilen bir bayramın dünyanın başka ülkesinde bulunmadığını söyledi. "Bugün siz çocuklar temsili olarak buradasınız ama yarın gerçek olarak bu makamları temsil edeceksiniz." diyen Yüksel, ziyarette yer alan öğrencilere hediye verdi.



- Isparta

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan ettiğini belirtti.

Seymenoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurtuluş hareketinin yurt sathına yayılmasını sağlayan büyük uyanışın ve milletimizin kendi azim ve kararlılığına inanarak başlattığı var olma mücadelesinin en önemli adımıdır. Geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız ve umut kaynağımız olan çocuklarımız, zengin kültürümüzden, bağımsızlık mücadelemizden, demokrasinin değerlerinden ve geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, ülkemizi daha da ileri seviyelere götüreceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümünü coşku ile kutlarken, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum."



ANTALYA/BURDUR/MUĞLA/ISPARTA (AA) -