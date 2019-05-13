



19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı içine alan ve bu yıl İstiklal Mücadelemizin 100. Yılı Gençlik Haftası, ilimizde hafta boyunca farklı etkinliklerle kutlanacak. Gençlik Haftası 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Tren Garı önünde Gençlik Yürüyüşle başlayacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı 19 Mayıs tarihini içine alan hafta, ülkemizde Gençlik Haftası olarak kutlanıyor. Gençlik Haftası, ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği Gençlik Haftası, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14:00’da Tren garı önünden 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanına kadar Gençlik Yürüyüşü düzenlenecek. Mehteran takımı eşliğindeki yürüyüşün ardından saat 14:30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulacak.

Buradaki tören haftanın anlamı ve önemine belirten konuşmanın ardından sona erecek.



***İŞTE ETKİNLİK PROGRAMI



Milli Mücadelenin 100. Yılı konulu liselerarası resim yarışması yapılacak. 15-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında Gençlik Haftası Spor etkinlikleri Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Dart branşlarında düzenlenecek.

15-16 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 21:00’da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden 10 öğrenci tarafından canlı resim performansı, Ebru Çalışmaları, Penaltı Atışları, Mangala, Pinpon Topu Atış Yarışması, Bez Torba Dağıtımı ve Logo Basımı, Dart, Satranç, Bilek güreşi vb. etkinlikler yapılacak. 16–17 Mayıs 2019 tarihleri arasında saat 11.00’da IYAŞ AVM ‘de resim, ebru, fotoğraf, 3 boyutlu resim sergisinin açılış töreni yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi’nin resim, ebru, fotoğraf ve 3 boyutlu resim kurslarına katılan üyelerin yaptıkları resim ve fotoğrafların yer aldığı sergi 17 Mayıs akşamına kadar devam edecek. 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü Işıkkent Spor Salonu’nda saat 14.00’da 15-29 yaş aralığı “Grubunu Kur Gel” Gençlik Merkezi müzik gruplarının yarışması yapılacak.



***KUTLAMA PROGRAMI IŞIKKENT SPOR SALONUNDA



19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı programı, saat 09:00’da Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayacak.

Işıkkent Spor Salonunda kutlama programı ise saat 10:00’da başlayacak. Kutlama programının sürprizlerle dolu olacak.



***İL MÜDÜRÜMÜZDEN DAVET



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, “15-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftasının ilimizde coşku ile kutlanması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan kutlama programına da tüm Isparta halkını davet etti.



