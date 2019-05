TMSF Başkanı Isparta’ya geliyor, inşaat başlıyorSeçim vaatleri arasında ITKM’nin en kısa zamanda açılacağı sözünü veren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen müjdeli haberi verdi. AK Parti, MHP ve İYİ Partili Meclis Üyeleriyle birlikte ITKM’de incelemelerde bulunan Başdeğirmen, TMSF BaşkanıIsparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) inşaatında üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Şükrü Başdeğirmen’in belediye başkanlığına seçilmesiyle birlikte son bir ayda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nda (TMSF) bulunan ITKM’nin bitirilmesi ile ilgili dört önemli görüşme gerçekleştirildi. Her görüşme sonrasında inşaatın bitirilmesi noktasında önemli adımlar atılırken, bu adımlarda sona yaklaşıldı. Tüm bu gelişmelerin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti, MHP ve İYİ Partili Belediye Meclisi Üyeleriyle birlikte ITKM’de pazar günü incelemelerde bulundu. İncelemelerde inşaatın durumu ile ilgili olarak bürokratlar meclis üyelerine sunum yaparken, Başkan Başdeğirmen yaptığı açıklamada Camiinin Kadir Gecesi’ne açılacağını müjdeledi.ITKM’de yapılan incelemelerin ardından üç partinin de ortak görüşü inşaatın bir an önce tamamlanarak, Ispartalının hizmetine sunulması noktasında oldu.Son bir ay içerisinde ITKM konusu ile ilgili TMSF ile 4 toplantı yaptıklarını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “TMSF Genel Müdürü Isparta’ya geldi, ITKM’yi birlikte dolaştık, eksiklikleri gördük. 20 gün önce kendilerinden ilk talebimiz buradaki camimizin Kadir Gecesi ibadete açılmasıydı, bu kabul gördü. İhaleye çıkıldı ve bugün itibariyle de ekip gelerek çalışmalarına başladı” dedi.ITKM’nin işyerleri ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Aramızda yapacağımız yeni protokolle ITKM’nin bitirilmesini onlar da, bizde tüm meclis üyelerimiz olarak istiyoruz. Yapılması gereken neyse karşılıklı anlaşma dahilinde burayı bitirerek hizmete açmak istiyoruz. Salı günü TMSF Başkanı Muhiddin bey gelecek, beraber bu çalışmaları tamamlayıp, sonuca doğru adım adım yaklaştık. En kısa zamanda başlanıp, bir yıl içerisinde de bitirileceğini tahmin ediyoruz. Meclis üyelerimizle de birlikte bugün burada istişare yapıyoruz. Ne gibi bir süreç takip edeceğiz, fikir birliği, akıl birliği ile bir çalışma içerisindeyiz. Tüm meclis üyemiz burada, tek düşünce burayı bitirmek, bu sorundan şehrimizi kurtarmaktır” şeklinde konuştu.Şehrin güzide yerindeki ITKM’nin hizmete sunulması için parti olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e gerekli desteği vereceklerini dile getiren İYİ Parti Gurup Sözcüsü Ahmet Aydoğdu da, “Bizim de en büyük heyecanımız bayram namazını burada kılmak. El birliği ile hiçbir engel çıkarmadan biz bu işe destek veriyoruz. İnşallah başarırız, yüzümüzün akı olur. Çünkü her üç partinin de iddiası ITKM’yi en kısa zamanda açmaktı. Burada üç partiyiz, üçümüzde bu konuda el ele vereceğiz, bu işi yüz akı ile bitireceğiz” ifadelerinde bulundu.MHP Gurubu adına konuşan Belediye Meclisi Üyesi Şenel Karakaya da, kendilerinin de ITKM’nin bitirilmesi noktasında destek olacaklarını belirterek, “Bizde destek oluruz, inşallah bu cenazeyi ortadan kaldırırız” dedi.