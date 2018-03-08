Isparta Belediyesi 2. Kitap Fuarı’nda bir anda başlayan İstiklal Marşı'nı duyan yaklaşık 3 bin 500 kişi saygı duruşuna geçip, hep bir ağızdan marşı söyledi. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "İstiklal, Türkiye’nin bütünlüğünün görünüşü ve sesi Isparta’dan çıktı" dedi.Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda Isparta Belediyesi tarafından İstiklal Marşı sürprizi yapıldı. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin bulunduğu Gökkubbe Ulusal Sergi, Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarda ziyaretçilerin haberi yokken, bir anda anons edilen İstiklal Marşı ile birlikte herkes esas duruşa geçti. Çoğu birbirini tanımayan kişilerden oluşan, farklı grup ve statülere sahip insanlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi. Duygu yüklü anların yaşandığı dakikalar ise farklı açı ve yerlerde bulunan kameralar tarafından görüntülenirken, okunan marş sonrasında alkış tufanı koptu.Yapılan sürprize Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da katıldı. Türk milletinin birlik ve beraberliği her fırsatta vurguladığını dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Biraz önce spontane gelişen bir durum yaşandı. Bugün bir program veya tören yok, hiçbir şey yok. Birdenbire İstiklal Marşımızı okuyalım dedik. Aniden içimizden geldi ve İstiklal Marşımızı okuduk. Bu olaya hep birlikte şahitlik ettik. Türk milleti olarak ihtiyaç duyduğumuz birlik ve bütünlüğü buradaki Gökkubbe altında İstiklal Marşımız ile birleştirdik. Bu düzenlenen fuarımızda, her görüş ve kültürden yayın evleriyle zaten birlik ve beraberlik sağlanmıştı ama baktık ki İstiklal Marşımız onu 100 kere ispatladı. Herkes bir anda İstiklal Marşı’nı okumaya başladı. Programlanmış veya ayarlanmış bir şey değil ama bu heyecan, yapısal mimarinin de verdiği feyzle beraber Türkiye’nin bütünlüğünün görünüşü ve sesi Isparta’dan çıktı" dedi.ISPARTA (İHA)