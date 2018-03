Çukur dizisinde ‘İdris Baba’ karakterini canlandıran oyuncu ve yazar Ercan Kesal, imza günü için geldiği Isparta Kitap Fuarı’nda sevenleriyle buluştu. Kesal, gelecek bölümler hakkında tüyo isteyen basın mensuplarına, "Senarist dışında kimse bilmiyor, önceden yazılmış hazır senaryolar değil. Her hafta biz de ne çekeceğimizi, okuyarak öğreniyoruz" dedi.Isparta Belediyesinin 2.Kitap Fuarı’nda düzenlenen imza günü için kente gelen Çukur dizisinin ‘İdris Baba’ lakaplı oyuncusu ve yazar Ercan Kesal, hayranlarıyla buluştu. Gökkubbe Ulusal Sergi, Fuar ve Kongre Merkezi’ne gelen oyuncu ve yazar Ercan Kesal, hayranları tarafından dizide kendisi için sıkça söylenen “Çukur evimiz, İdris babamız” sloganlarıyla karşılandı.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından karşılandıktan sonra imza günü için yayınevi tarafından kendisine ayrılan bölüme geçen Kesal, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kesal için yüzlerce seveni kitabını imzalatmak ve hatıra fotoğrafı çekilebilmek için uzun kuyruklarda dakikalarca sıra bekledi.Hayranlarıyla buluştuğu sırada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan ‘İdris Baba’ lakaplı Kesal, "Isparta’ya ilk gelişim bu. Tahminimin ve beklentimin çok ötesinde bir ilgiyle karşılaştım, bu da beni çok mutlu etti. Kitap fuarı çok yoğun. Bu tür etkinlikler son derece faydalı. Burada olmaktan çok mutluyum. İnşallah devam gelir, daha sonraki fuarlarda da birlikte oluruz" dedi.Kendisinin yazar olmasının yanı sıra son dönemde büyük çıkış yakalayan Çukur dizisi ile ‘İdris Baba’ olarak tanınmasını "Popüler kültürün öyle bir durumu var" şeklinde değerlendiren Kesal, dizi konusunda tüyo isteyen basın mensuplarına, "Senarist dışında kimse bilmiyor, emin olun. Önceden yazılmış hazır senaryolar değil. Bu yüzden her hafta biz de ne çekeceğimizi senaryoyu okuyarak öğreniyoruz. Heyecan bekleyebilirsiniz. Gerçekten her hafta yeni gelen senaryoyu biz de sizinle birlikte okuyor ve oynuyoruz" ifadelerini kullandı.ISPARTA (İHA)