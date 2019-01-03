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Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, 1 Ocak’tan itibaren plastik poşetlerin adet başı asgari 25 kuruştan verileceğini ifade ederek, “Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır” dedi.Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdullah Borca, plastik poşet uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı. Poşetlerin 1 Ocak’tan itibaren ücretli olarak verilmesi gerektiğinin altını çizen Borca, ücretsiz verenler hakkında idari para cezası uygulanacağını burguladı. Borca’nın açıklaması şöyle; "Ülkemizde, yılda kişi başı plastik poşet kullanımı 440 adet civarındadır. Kişi başına bu rakamın 31.12.2019 tarihine kadar 90’a düşürülmesi hedeflenmektedir. Plastik poşet kullanımının azaltılarak, plastiklerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle, marketlerde, mağazalarda, alışveriş merkezlerinde, plastik poşetler ücreti karşılığında tüketiciye ulaştırılacaktır. 2025 yılında bu rakamın 40’a düşürülmesi hedeflenmektedir.Ekmek, sebze, meyve peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açık satılan gıdalarda hijyen amaçlı kullanılan poşetler, kargo poşetleri, kuru temizleme gibi yerlerde tüketiciye verilen poşetler ücretlendirmeye tabi değildir.Faaliyet türü ne olursa olsun uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tüm satış noktalarında (tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri) 01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetlerin ücretli olarak satışı gerçekleştirilecektir.Plastik poşetlere uygulanacak asgari ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur.Satış noktaları;01.01.2019 tarihinden itibaren plastik poşetleri ücretsiz vermemekle ve tahsil edilen ücretleri satış belgelerinde adet bazlı göstermekle,Bilgi Sistemine kayıt olmakla, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı takip eden ayın biri ile onbeşi arasında Bilgi Sistemi üzerinden yapmakla,Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payının beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarmakla yükümlüdürler.Bakanlığımızca hazırlanan Usul ve Esaslar kapsamında, satış noktalarında (mağaza, market, alışveriş merkezleri ve benzeri) gerçekleştirilecek izleme, kontrol ve denetimler sırasında;Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere,Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere,Plastik poşetleri ücretsiz verdiği, promosyona ve/veya kampanyaya tabi tuttuğu tespit edilenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası uygulanacaktır." şeklinde ifade etmiştir.”Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü