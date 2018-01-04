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ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!

ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!
ISPARTA
G.Tarihi: 03.01.2018 18:44
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böcüzade
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Basın Bülteni

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Bakanlığımızca uygulanmakta olan, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2017/48) 07 Aralık 2017 tarihli ve 30263 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 7 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tebliğ’ e göre 1 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 1 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
Hibe programından yararlanmak isteyen üreticilerin başvuru dosyalarını elden İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvuru dosyası güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.
Yatırım konuları
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,
f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.
Hibe desteği tutarı ve oranı
Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye
esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir.
Hibeye esas mal alım tutarı 1.000.000.-TL’yi geçemez.

İsmail AKMAN
Vali a. Vali Yardımcısı
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ISPARTA'DA HİBE PROGRAMI KAÇIRMAYIN!
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