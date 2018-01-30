ISPARTA'YA BUL YIL 6 PARK 8 SPOR SAHASI

Isparta Belediyesi, 2018 yılı içinde 6 Mahalleye park, 8 Mahalleye ise semt spor sahası yapacak.Isparta Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir genelindeki park yapım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında fiziki yapımı tamamlanan parklar içinde yer alan çocuk oyun alanları ve fitness aletlerinin alımı da tamamlandı. 2017 yılında 17 parkın yapımını tamamlayan Isparta Belediyesi, 2018 yılında da 6 Mahalleye park ve 8 Mahalleye de semt spor sahası yapacak. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, ekiplerin planlı, projeli olarak çalışmalarını devam ettiğini belirterek, “2017 yılında 17 parkın yapımı gerçekleştirildi, bu parklarımıza çocuk oyun alanları ve fitness aletleri konuyor. 2018 yılı planlamalarımızda 6 büyük park daha yapıyoruz. Yine içerisinde basketbol, voleybol alanlarının da bulunacağı 8 adet semt spor alanları yapılacak. Bununla ilgili projeler hazırlandı, inşallah yıl içerisinde bunlarında yapımı bitmiş olacak. 2017 yılında yapmış olduğumuz parklar arasında Çünür TOKİ arkası, Mehmet Tönge, Işıkkent, Davraz, Halife Sultan, Gülcü, Hızırbey, Sermet, Vatan, Ayazma, Fatih, Dere, Yedişehitler gibi mahallelerimiz bulunuyor. Yeşillendirme ve park alanında Isparta Belediyesi, 217 bin nüfuslu bir şehir için yoğun ve hızlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Şehrimizde 200’e yakın parkımız var” dedi.ISPARTA (İHA)