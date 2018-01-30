ISPARTA' SGK'DAN ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminer düzenlendi.Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Şube Müdürü Sibel Çelik, Sosyolog Kamile Şahin ve Sosyolog Selda Dirik ‘in konuşmacı olarak katıldığı seminerde şiddetin türleri, insanların neden şiddet uyguladığı, şiddete maruz kalındığında başvurulacak kurum ve kuruluşlar, ALO 183 hattı ve kadın konukevleri hakkında bilgilendirme yapıldı,Kanal 32 Televizyonunun da katıldığı seminerde katılımcıların konuyla ilgili soruları cevaplandırıldı.