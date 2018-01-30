

- Yangında ölen yaşlı kadının cenazesine ulaşıldı





Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde çıkan yangında yıkılan evin enkazı altında kalan 84 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Isparta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından gece yarısından bu yana arama çalışmaları devam eden yaşlı kadının enkaz altındaki cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

Olay yerinde bulunduktan sonra 112 Acil Servis Ekipleri’nin hasta nakil ambulansına konulduğu belirtilen Fadime Zengin’in (84) cenazesinin, otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi Morgu’na gönderildiği belirtildi.

Öte yandan olay ilgili soruşturma sürüyor.



ISPARTA (İHA)



