BİR SORU BİR CEVAP

Evlenmenin dinî hükmü nedir?

Kur’an-ı Kerim’de bir âyette: “Sizden bekâr olanları,kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” (Nur, 24/32) buyurulmaktadır. Yine Hz. Peygamber (s.a.s.), birçok hadislerinde müslümanları evlenmeye teşvik ederek; “Evlenin, çoğalın! Çünkü ben (kıyâmet gününde) diğer ümmetlere karşı sizin (çokluğunuzla) iftihar edeceğim.” (Abdurrezzak, el-Musannef, VI, 173; Beyhaki, es-Sunenu’l-kubra, VII, 131); “Ey gençler! Sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin!” (Buhari, Nikah, 3; Muslim, Nikah, 1); “Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden degildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim.” (İbn Mace, Nikah, 1) buyurmaktadır. Nikâh bir yönüyle medeni bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır. Bir kimsenin cinsel isteklerinin baskın olması nedeniyle günaha girme ihtimali yüksek ise, o kimsenin evlenmesi vaciptir. Günaha girmesi söz konusu olmayan kimselerin maddi durumu müsait olduğu takdirde evlenmesi sünnettir. Yaşlılık veya cinsel kusur nedeniyle evlendiği eşinin hakkına riayet edemeyecek durumda olanların evlenmesi mübah ise de evlenmemeleri daha iyi olacağı bazı fakihlerce dile getirilmiştir. (İbn Kudame, el-Muğni, IX, 343) Bir kimsenin,evlenecegi kadına zulmetmesinden korkması hâlinde evlenmesi mekruhtur. (Mevsıli, el-İhtiyar, III, 38)

AYET

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum/30. 21

HADİS

Câbir b. Abdullah’tan (ra.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmiştir: “...Kadınlar konusunda Allah’tan sakının (O’na hesap vereceğinizi unutmayın). Çünkü siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adıyla (nikâh kıyarak) onları kendinize helâl kıldınız...” ( Müslim, Hac,147)

DUA

“Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibil” (Ebü Dâvüd, Vitr, 25)