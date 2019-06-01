Isparta’nın Tanıtımına Isparta Kartpostalları ile destek

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen

Ahmet Tural

Son dönemde mektupların ve kartpostalların yerini, sanal mesajların aldığı bir zamanda Isparta Belediyesi farkındalık yaratarak güzel bir etkinliğe imza attı.Isparta Belediyesi ile PTT Başmüdürlüğü işbirliğinde geçmiş bayram gelenekleri yaşatmak için Kartı ve Pulu Isparta Belediyesi’nden “Bu Bayram Sevgini Postaya Ver” sloganı ile bir kampanya başlattı.Isparta Belediyesi ile PTT işbirliğinde ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteklediği kampanyada özellikle Isparta’nın önemli güzelliklerini konu edinen kartpostal, zarf ve pullar Isparta’nın tanıtımına katkısı açısından güzel bir örnek oluşturdu. Geleneklerimizi canlandırmak ve kentin tanıtımına katkı sunmak için bastırılan Isparta’yı tanıtıcı kartpostallar halka ücretsiz olarak sunuldu ve dünden itibaren postaya verilmeye başlanıldı. Kampanya sayesinde Isparta Fotoğrafları Türkiye nin pek çok yerine yola çıktı.Eski bir bayram geleneğini yaşattığı ve Isprata’nın turizm değerlerini bu etkinlik aracılığı ile tanıttığı için Isparta Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN’e teşekkür ederiz.''Bu Bayram Sevgini Postaya Ver projemizle eski bayram geleneklerimizi yaşatarak Isparta kartpostallarını gönderdik. İlk kartpostalımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.''''Esnaf Odalarımızın kıymetli başkanlarıyla birlikte Isparta Belediyesi tarafından hem geçmiş bayram geleneğini yaşatmak hem de Isparta’nın tanıtımına katkı sunmak amacıyla hazırlanan Bu Bayram Sevgini Postaya Ver etkinligine katılarak, Ramazan Bayramı tebrik kartlarımızı postaladık. Bir bayram geleneğini yaşatmaya vesile olan Belediye Başkanımız Şükrü Basdeğirmen’e teşekkür eder Ispartalı hemsehrilerimi bu projeye destek vermeye davet ediyorum.''