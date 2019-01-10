Yapımı tamamlanarak su tutulmaya başlanılan Isparta Keçiborlu Kozluca Göletimizin ismi Genel Müdürlüğümüz Olurları ile ''Şehit Göksel KOÇ Göleti '' olarak değiştirilmiştir.2018 Yılı Mart Ayında, Ağrı'da teröristlerle girilen çatışmada Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Göksel KOÇ memleketi Keçborlu Kozluca'da toprağa verilmişti. Kurumumuz tarafından Kozluca'da inşa edilerek su tutulmaya başlanılan ''Kozluca Göleti''mizin ismi, DSİ Genel Müdürlüğümüzün 07.01.2019 tarih ve 11387 sayılı Olur’ları ile ' Şehit Göksel Koç Göleti' olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta