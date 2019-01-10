Isparta'da bazı mahalle ve merkeze bağlı köylerde 6 saat sürecek planlı elektrik kesintisi olacak.





Isparta’da planlı elektrik kesintisi

15 Ocak 2019 Salı günü 10.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M7 dağıtım merkezinden M8 DM çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 15 Ocak 2019 tarihinde, saat 10.00-16.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Binbirevler, Işıkkent, Batıkent, Muzaffer Türkeş ve Zafer Mahalleleri, Yakaören, Gelincik Köyleri, Milas, Gölcük ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur.