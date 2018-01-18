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Isparta'da düşen askeri uçak için kaza kırım ekibi bölgede

Uçağın kara kutusu aranıyor

Isparta'da düşen askeri uçak için kaza kırım ekibi bölgede
ISPARTA 0
böcüzade
  - Isparta'da düşen askeri uçak için kaza kırım ekibi bölgede
  - Uçağın kara kutusu aranıyor


 Eskişehir’den kalkan ve Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kırkbaş köyü Hodulluca mevkiinde düşen CASA tipi askeri eğitim uçağının enkazını kaldırmak için çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki kar yağışının enkaz kaldırma çalışmalarını zorlaştırdığı bildirildi.
  Dün saat 14.30 sıralarında köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ile askeri ekip ve Kara Kuvvetlerinden helikopter sevk edildi. Uçağın enkazına karadan ulaşım sağlanamazken bölgeye Kara Kuvvetlerinden helikopter ulaştı. Helikopterde görevli 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.
  Kazanan ardından bu sabahtan itibaren uçağın kara kutusunun aranması çalışmalarına başlandı. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede öğle saatlerinde başlayan kar yağışının, köyden 10 kilometre uzaklıktaki dağlık alana ulaşımı zorlaştırdığı bildirildi. 
  Bölgede teknik inceleme yapmak ve kara kutunun bulunması çalışmaları için Eskişehir, Ankara ve Afyonkarahisar'dan gelen 24 kişilik kaza kırım ekibinin halen enkaz bölgesinde olduğu ve çalışmalara devam ettiği bildirildi.

  ISPARTA (İHA) 




Isparta Haber Ajansı
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