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Davraz’ın çevresi değişiyor

- Kış turizmi merkezleri arasında yer alan Isparta Davraz Kayak Merkezi’nin çevresi değişiyor.

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Davraz’da incelemelerde bulundu. Günaydın alanda gezerek yapılacak yeni tesisler hakkında İl Özel İdaresi yetkililerinden bilgi aldı. Kayak merkezindeki incelemelerinin ardından Vali Şehmus Günaydın, giderek artan ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek için mevcut telesiyeje ek olarak yeni telesiyej çalışmalarına başlandığını ve buna ek olarak da günübirlik tesis yapılacağını söyledi.

Davraz’daki oksijen kalitesinin sporcuların yükseklik kampı çalışmaları için çok elverişli olduğunu ifade eden Günaydın, bu kapsamda altyapı çalışmalarına ağırlık vererek kapalı spor salonu için ihale yapıldığını ve kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.

Gül ve lavanta sezonu uzayacak

Davraz Kayak Merkezi’ne daha önce gül, lavanta ve kiraz fidanları diktiklerini hatırlatan Vali Günaydın, önemli sonuçlar aldıklarını ve bu sayede daha alçak yerlerde sezon bitse bile ziyaretçilerin gül ve lavantayı Davraz’da görebileceklerini söyledi.

2 milyon ağaç

Vali Günaydın, 2018 yılı sonunda toplam 300 Bin ağacın Davraz Kayak Merkez’ine dikilmiş olacağını kaydetti. Günaydın, “Hedefimiz buraya 2 Milyon ağaç dikmek” dedi.