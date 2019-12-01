Isparta'daki uçak kazasının 12. yıl dönümünde anma töreni

- Kentte 2007'de 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında yaşamını yitiren akademisyenler için anma töreni düzenlendi

- Prof. Dr. İskender Akkurt:

- "Projeden bahsetmek istiyorum, atom çekirdeği keşfedildikten sonra bu alanda birçok başta tıp olmak üzere uygulama alanı gerçekleşmiştir"

- "Maalesef 57 vatandaşımızı kaybettik bu uçak kazasında. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum"



Isparta'da 2007'de 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasında yaşamını yitiren akademisyenler için kazanın 12. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Bir grup akademisyen, Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesindeki Prof. Dr. Engin Arık ve diğer akademisyenler için yapılan anıtın önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Prof. Dr. İskender Akkurt, programda yaptığı konuşmada, kazada bir proje için İstanbul’dan Isparta’ya gelen akademisyenlerin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Akademisyenlerin yanı sıra uçaktaki yolcuların da yaşamını yitirdiğini belirten Akkurt, şunları söyledi:

"Projeden bahsetmek istiyorum, atom çekirdeği keşfedildikten sonra bu alanda birçok başta tıp olmak üzere uygulama alanı gerçekleşmiştir. 1910'larda keşfedilen bu atom çekirdeğinin parçalanması ve ondan gerekli enerjinin elde edilmesi gerekiyor. Bu durum diğer ülkelerde yıllardır yapılırken maalesef bizim ülkemizde böyle bir alt yapı henüz yok." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi ve Anadolu’dan bazı üniversitelerin katılımıyla atom çekirdeğinin parçalanmasıyla ilgili proje başlatıldığını belirten Akkurt, şöyle devam etti:

"Projemiz başladı, başladıktan sonra çeşitli gruplar oluşturuldu. Her 6 ayda bir üniversitede toplanarak projenin geçmişi ve sürecin takibiyle ilgili bir sistem oluşturmuştuk. 2007'nin kasım ayında sıra Isparta’ya Süleyman Demirel Üniversitesine gelmişti. O zaman arkadaşları havalananından alıp otellerine yerleştirecektik. İstanbul’dan gelecek olan başta Engin hoca ve beş arkadaşıyla birlikte havalanında bekledik. O zamanki valimiz ve emniyet müdürümüzün içeri girdiğini gördüm. Maalesef 57 vatandaşımızı kaybettik bu uçak kazasında. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum."

Prof. Dr. Abdullah Kaplan ise 150 bilim insanının projeye destek verdiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza ve bilim insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Projemiz tabii kaldığı yerden devam edecek. Bir kısım aşaması tamamlandı. İnşallah ülkemizi gerektiği bilimsel seviyelere getireceğiz.” ifadelerini kullandı.





















