ŞEHRİN 5 YILDIZLI BALIK RESTORANI

Adres:

Kutlubey mahallesi 6 Mart Atatük caddesi ( Halı Sarayı)

Telefon:











Muhteşem balık yemekleri için Karaiplere gitmenize gerek yok! Sizleri mükemmel müşteri hizmetleri ve yenilikçi ruhu ile Gözde Balık Evi'ne davet ediyoruz keyfini çıkarın!Gözde Balık Evi,en taze ve en sağlıklı malzemeleri kullanarak hazırladığı balık lezzetlerini haftanın 7 günü şehrin tam kalbinde sizlerle buluşturuyor.İster tavada hamsi yada ızgarada levrek isterseniz kalamar veya şişte somon.Ferah aile salonu ve çocuk parkı ile hep beraber gelebileceğiniz 5 yıldızlı balık restoranı Gözde Balık Evi. Afiyet olsun...!