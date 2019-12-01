İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!

İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!
ISPARTA
G.Tarihi: 01.12.2019 14:39
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL'DA NİMET ABLA,ISPARTA'DA ERKAN ABİ

Milli Piyango’nun 31 Aralık 2019’u 01 Ocak 2020’ye bağlayan gece yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi ile büyük ikramiye sahibini bulacak. 80 milyon liralık büyük ikramiye hayalleri süslerken yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 

Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. Isparta'da kazı kazan'da 200 bin TL veren Milli Piyangocu Ekan Abi yaptığı açıklamada; ''31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek.
Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 80 milyon lira, en küçüğü ise 80 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var. Şanslı Milli Piyango biletleri burada,Isparta'ya şans dağıtmaya devam ediyorum.Herkese bol şanslar diliyorum,yeni yıl sağlık mutluluk ve başarı getirsin.''Dedi.

 

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İstanbul'un Nimet Abla'sı varsa Isparta'nın da Erkan Abi'si var!
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