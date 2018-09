- Isparta'daki özel yurt işletmecileri, daha önce şehirde KYK kontenjanlarının az olduğu süreçte üniversiteye en iyi hizmeti verdiklerini belirterek, kendilerinin ikinci plana atılmaması gerektiğini savundu. Özel yurtlarda öğrencilere özel ilgi sağlandığını savunan yurt işletmecileri ayrıca, son 2 yılda kayıt ve öğrenci tercih oranının düştüğünden yakınarak üniversitelere 'Tanıtım yapın' çağrısında bulundu.Isparta’da yaklaşık 30 yurt ve apart işletmecisinin üye olduğu ancak, genel olarak tüm işletmelerin sorunlarını çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten Isparta Yurtlar ve Apartlar Derneği Başkanı Cahit Şahin, öğrenci tercihlerinin açıklanmasıyla birlikte başlayan sürecin, eğitim öğretim dönemi başladıktan sonra da devam ettiğini söyledi.İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan IYAD Başkanı Şahin, Süleyman Demirel Üniversitesinin başka illere göre daha genç ve yakın zamanda kurulan bir üniversite olmasına rağmen, kentteki özel yurt ve apart işletmecilerinin kendilerini hayli geliştirdiğini belirterek, “Isparta’daki özel yurtlarımızın diğer illere göre, yemek, hizmet ve ulaşım konularında bayağı üst düzeyde olduklarını düşünüyorum” dedi.Isparta’da son dönemde devlet tarafından açılan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kontenjanlarıyla ilgili, devlet - vakıf ve özel yurtlar arasında bir rekabet ortamı oluştuğunu kaydeden Şahin, "Bunlar bizde kalite ve rekabet ortamı oluşturuyor. KYK’ların şehre uzak olması, vakıf yurtlarının öğrenci kontenjanlarının yüksek olması bence bir dezavantaj. Burada özel yurtların kalite ve kapasite oranı çok yüksek. Örneğin, özel bir yurtta yemek problemi olan öğrenci işletmeciyle görüşerek sorunların çözümü 1 gün sürüyor. KYK ve diğer yurtlarda, bu durum pek çözüm odaklı olmuyor” diye konuştu.IYAD Başkanı Şahin, tercih sebebi olduğu için KYK’ların özel yurtları çok fazla etkilemediğini belirterek, kendilerinin de ikinci plana atılmaması gerektiğini söyledi.KYK kapasitesinin daha önceleri çok yüksek değilken, özel yurtların bu açığı kapattığını savunan Şahin, şunları söyledi:"Burada KYK’lar yokken, yıllarca öğrencilere hizmet veren özel yurtlar, maalesef son günlerde kayıt noktasında ikinci planda bırakıldık. Yıllarca, Süleyman Demirel Üniversite kurulduğundan beri biz kendi aile, bina ve araç - gereçlerimiz ile hizmet vermekteyiz. Onun için Isparta’da özel yurtların yeri ayrıdır. Öğrenci kayıtları şu an itibariyle özel yurtlarda yüzde 30’luk seviyelerde. Şu anda kayıtlar düşük seviyede. Henüz öğrencilerin hepsi şehrimize gelmedi. Burada kimse açıkta kalmaz, fakat tercih meselesi. Şehir merkezinde, kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal çevreye yakınlık bakımından yakın olmak isteyen öğrenciler özel yurtları tercih ediyor. KYK’lar konusunda da devlet, hiçbir zaman milletinin kötülüğünü istemez. Sonuç olarak, oralar da öğrencilerimizin barınmaları için yapılmıştır. Yapanlardan Allah razı olsun, fakat özel yurtları ikinci plana itmemek lazım, KYK’lar yokken, yıllardır bu sektöre hizmet verdi. Öğrencilere kollarını açtı, sorunlarını birebir takip etti ve çözmeye çalıştı. Ama sonuç olarak, öğrenci KYK’da yaşamak isterse orayı tercih eder, ama özel yurtları tercih ederse özel bir hizmeti tercih etmiş olur.”IYAD’ın Isparta için bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, derneğin özel işletmeler, öğrenciler ve devlet kurumları arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Şahin, adeta bir çözüm masası gibi yaşanan sorunlara kısa sürede çözümler ürettiklerini söyledi.Son 2 yıldan bu yana özel yurt kayıtlarının kötü durumda olduğunu savunan 5 yıllık yurt işletmecisi Mevlüt Daşdemir ise "Kayıtlar, geçen yıl ve bu yol çok kötü. SDÜ’deki öğrenci kapasitesi son yıllarda düştü. KYK’ların yapılmasıyla, kayıtlar çok kötü gidiyor maalesef. İkinci üniversitenin açılması konusunda da bize şu anda çok bir etki yok. Öğrenci kapasitesi artmadıktan ve artırılmadıktan sonra düzelmez” dedi.Öğrenci kapasitesinin ve Isparta’daki üniversiteleri tercih eden öğrenci sayısının artırılması adına çalışmalar yapılması gerektiğine vurgu yapan işletmeci Daşdemir, "Tanıtım yapılması gerekiyor. Eskiden üniversiteyi kazanan her öğrenciye buradan broşür ve farklı şeyler gönderilirdi. Şu anda hiçbir şey yapıldığını veya çaba sarf edildiğini görmüyorum. Türkiye genelinde öğrencilerin burayı tanıması ve reklam yapılması lazım. Sonuç olarak biz üniversiteye hizmet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Özel yurtların bitirilmesi adına çalışmalar yapıldığını iddia eden Daşdemir, şu şekilde devam etti:"Şu anda özel yurtları bitirmek için uğraşıyorlar ama hangi akla hizmet ediyorlar bilemiyorum. Şu anda Türkiye genelinde yurtçular olarak en iyi hizmet Isparta’da veriliyor. Isparta olarak hepsinden iyiyiz. Fiyatlarımız da çok yüksek değil. Bugün iyi bir hizmet veren yurt aylık 600 TL’den başlıyor. Servis, kahvaltı, akşam yemeği gibi konular da bu fiyata dahil. İstanbul’da sadece barınmak için bin 500-bin 600 TL tutarında bedeller ödeniyor” şeklinde konuştu.Daşdemir, hizmetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.İHA