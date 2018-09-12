Valilik,

Garnizon Komutanlığı,

Belediye Başkanlığı,

19 Eylül Gaziler Günü için düzenlenen anma programına katılımlarınızı dilerim.Şehmus Günaydın08.5Û 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Valilik Binası önünde toplanma,09,00 Çelenklerin Sunulması,*î* Türkiye Muharip Gaziler Demeği İsparta Şube Başkanlığı çelenkleri sunulacaktır.*> Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.*> Türkiye Muharip Gaziler Demeği İsparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar AYYILDIZ taralından günün anlam ve Önemini belirten konuşmanın yapılması.DİĞER ETKİNLİKLER:09.50 Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Garnizon Şehitliği’ni ziyaret.10.15 Gülistan Mahallesi Asri Mezarlıkta bulunan muharip gazilerin kabirleriniziyaret.10.40 Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehiüer Dul ve Yetimleri Demeği İspartaŞubesi Başkanlığını ziyaret.11.00 Türkiye Muharip Gaziler Demeği İsparta Şubesi Başkanlığını ziyaret.GENEL HÜKÜMLER:19 Eylül 2018 Çarşamba günü resmi daireler, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargâhlar Türk Bayrağı ve Atatürk posterleriyle donatılacaktır.